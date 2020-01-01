الجزائر تستدعي السفير المغربي، على خلفية تصريحات القنصل الأخيرة

الخميس, 14 أيار 2020 الساعة 18:31 | سياسة, عربي

جهينة نيوز:

استدعت الخارجية الجزائرية اليوم، السفير المغربي في الجزائر لاستيضاحه عن تصريحات القنصل المغربي بوهران.

وقالت الوزارة في بيان لها إن توصيف القنصل المغربي في وهران للجزائر -إذا ما تأكد- على أنها عدو، هو إخلال خطير بالتقاليد الدبلوماسية، داعيةً بذلك السلطات في المغرب لاتخاذ التدابير المناسبة لتفادي أي تداعيات لهذا الحادث على العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان القنصل المغربي في ولاية وهران الجزائرية قد أظهر فيديو مصور، وهو يتحدث مع رعايا مغاربة طالبوا السلطات المغربية التدخل واجلائهم إلى المغرب، ليرد عليهم القنصل بأنهم يتواجدون في (بلادو عدوّة).


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