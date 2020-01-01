شيخ الأزهر يخاطب العالم، لوقف الاقتتال في ظل أزمة كورونا

جهينة نيوز:

دعا شيخ الأزهر الإمام "أحمد الطيب"، إلى وقف الحروب وإحلال التكافل والتعاون والوحدة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، شاكراً الطواقم الطبية والعلماء والباحثين، في اليوم العالمي للدعاء والصلاة من أجل الإنسانية.

وقال الطيب في كلمة متلفزة له اليوم الخميس: (إذ ندعو العالم -اليوم- للتوجه إلى العلي القدير، والتقرب إليه بالعبادة والدعاء، فإننا -في الوقت نفسه- نستحث في البشرية جمعاء هذه.. اللُّحمة المشتركة بين أبنائها، ألا وهي لحمة الأخوة الإنسانية، من أجل استعادة اكتشاف قيم العدل والسلام والتعايش والمساواة بين البشر جميعاً).

وشدد الإمام على أن ذلك يتم باحترام بالغ لخصوصيات العقائد والأديان والشعائر، مع الإيمان التام بأهمية العلم وتقدير جهود الباحثين والعلماء، والثناء العاطر على كفاحهم في مواصلة البحث عن علاج ناجع لإنقاذ البشرية من هذا الوباء، داعياً لجعل هذا اليوم "ذكرى محفورة في تاريخ البشرية نستعيدها كل عام، لننطلق منها نحو عالم تسوده المودة وتعلو فيه ثقافة الاختلاف والتنوع، وتختفي فيه نزعات العنصرية والتعصب وكراهية الآخر، وتصنيف الناس في طبقات متفاوتة على أساس اللون والعقائد والأجناس والفقر والغنى.

هذا واختتم الطيب كلامه بشكر كل فرد من أفراد الطواقم الطبية، وكل عالم وعالمة، وباحث وباحثة عن علاج يدفع هذا الوباء، وكل صاحب مبادرة، أو مشروع إنساني، فردا كان أو مؤسسةً، يكافح في معركة كورونا.