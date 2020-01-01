بعد شكاوي المواطنين، وزارة الزراعة تفسر أسباب الانتشار الكثيف للحشرات

جهينة نيوز:

أوضح مدير الوقاية في وزارة الزراعة "فهر المشرف"، أن وجود الحشرات في هذا الوقت من العام طبيعي، وخاصة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بعد الأمطار.

وقال فهر في تصريح له اليوم الخميس لإحدى الإذاعات المحلية، إن الحشرات الصغيرة المنتشرة خلال الفترة الحالية نافعة، ومعظمها من الخنفساء الصغيرة، وخاصة التي تتواجد بجانب الضوء بكثرة، ودورة حياتها ٢٠ يوم، وكان انتشارها أقل من العام الماضي، لافتاً لوجد عدة أنواع من الحشرات، منها حشرات الصحة العامة مثل البعوض والبرغش ويتم متابعتها ورشها من قبل المحافظة ووزارة الصحة.

وأضاف المدير أن الحشرات الضارة فهي التي تؤدي إلى فاقد في النبات وعلى المواطنين في حال ملاحظتها مراجعة أقرب وحدة إرشادية لتشخيص الحالة والتعامل معها، وفي حال ملاحظة أعداد كبيرة من الحشرات يجب التواصل مع البلدية للقيام بعمليات الرش المطلوبة.

هذا ويُعاني سكان العاصمة دمشق وريفها منذ أيام، من انتشار كثيف للحشرات الصغيرة، معظمها خنافس صغيرة الحجم، غير ضارة بالبيئة.