قرارات حكومية فيما يتعلق بصناعة الإسمنت في سوريا

جهينة نيوز:

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس "عماد خميس" عدداً من القرارات التي تتضمن جملة من التغييرات على الصعيد الإداري في قطاع صناعة الإسمنت.

وبحسب البيان الذي صدر عن رئاسة مجلس الوزراء، وتلقّت "جهينة" نسخة منه، فقد شملت القرارات ما يلي:

- تكليف المهندس "محمد جابر ونوس" بوظيفة مدير عام المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء.

- تكليف المهندس "علي طالب جعبو" بوظيفة مدير عام الشركة السورية لصنع الإسمنت ومواد البناء بحماة.

- تكليف المهندس "هلال عمران" بوظيفة مدير عام شركة طرطوس لصناعة الإسمنت ومواد البناء.

هذا وشملت القرارات إلغاء تكليف المهندس "حمزة محمد المحمد " بوظيفة مدير عام الشركة العربية لصناعة البورسلان والأدوات الصحية في حماة.