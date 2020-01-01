الحكومة السورية تستعد لشراء مخزون مزارعي محافظة الحسكة من القمح من الموسم الفائت

جهينة نيوز:

أبدت الحكومة السورية استعدادها لشراء محصول القمح المخزن لدى مزارعي في محافظة الحسكة من الموسم الفائت.

وقالت المؤسسة السورية للحبوب في الحسكة، إن بإمكان المزارعين تسويق مخزونهم من القمح من الموسم الفائت إلى مركزي جرمز والثروة الحيوانية في القامشلي.

وأوضحت المؤسسة أن شراء مخزون القمح من الموسم الفائت سيتم وفقاً لسعر الموسم الحالي والبالغ 225 ليرة، كما أشارت إلى أن استلام محصول القمح من الموسم الفائت سيستمر في المركزين المحددين حتى نهاية أيار/مايو الجاري.

يُشار إلى أن الحكومة السورية كانت قد حددت سعر شراء محصول القمح خلال الموسم الزراعي الفائت بمبلغ 185 ليرة.