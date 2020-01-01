البنتاغون يُعزّي بضحايا البارجة الإيرانية

جهينة نيوز:

وجه الجيش الأمريكي رسالة تعزية إلى إيران بخصوص مقتل 19 عسكري، جراء حادثة تعرض البارجة الإيرانية "كنارك" للنيران الصديقة في خليج عمان.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية "بيل أوربان" اليوم الخميس: (نقدم خالص تعازينا إلى الشعب الإيراني في فقدان الأرواح المأساوي هذا"، لافتا إلى أن الحادثة جاءت في وقت تركز فيه دول المنطقة على محاربة فيروس كورونا المستجد، وذلك حسب وكالة "أسوشيتد برس).

وشدد أوربان على أن الحادثة أدت إلى سقوط ضحايا غير ضرورية، معتبراً ذلك أمر مؤسف، ومُعرباً عن قلق البنتاغون بشأن إجراء إيران تدريبات بحرية على مقربة مباشرة من مضيق هرمز الاستراتيجي.

وكان الجيش الإيراني قد نشر أمس الأربعاء، مقطع فيديو جديد يرصد حادث إطلاق النار التي تعرضت لها بارجة "كنارك" في خليج عمان، بنيران صديقة، أسفرت عن مقتل 19 بحارا وإصابة 15 آخرين، حيث كشف فيديو الجيش الإيراني عن الجهة التي تورطت في إطلاق النار ضد البارجة التي أوكلت إليها مهمة إرسال الهدف إلى منطقة بحرية في خليج عمان أثناء تدريبات البحرية الإيرانية.