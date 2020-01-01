واشنطن تواصل ابتزازه.. صفقة أسلحة أمريكية بملياري دولار للنظام السعودي

جهينة نيوز

استمراراً لعملية الابتزاز الأمريكي للنظام السعودي أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون منح شركة بوينغ عقدين بأكثر من ملياري دولار لتسليم ما يزيد على ألف صاروخ جو أرض وصواريخ مضادة للسفن إلى هذا النظام.

وقال البنتاغون في بيان أوردته وكالة الصحافة الفرنسية أن “العقد الأول بقيمة 97ر1 مليار مخصص لتحديث وتطوير صاروخ كروز سلام اي آر إضافة إلى تسليم 650 صاروخاً جديداً” ومن المقرر اتمامه بحلول كانون الأول 2028.

وأشار البنتاغون أيضاً إلى عقد ثان بأكثر من 650 مليون دولار لتسليم 400 صاروخ جديد من طراز هاربون بلوك تو المضاد للسفن للنظام السعودي.

وفي بيان لها اعتبرت بوينغ أن العقود الجديدة ستضمن استمرار برنامج هاربون حتى عام 2026 وإعادة إطلاق خط إنتاج سلام إي آر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صاحب العقلية التجارية التي لا تفكر إلا بجني الأموال على حساب حقوق الشعوب ومصالحها كشف عن نهجه الابتزازي لدول الخليج منذ حملته الانتخابية عام 2016 التي وصف فيها النظام السعودي بالبقرة الحلوب التي تدر ذهباً ودولارات حسب الطلب الأمريكي كما وقع خلال زيارته للرياض في أيار عام 2017 على صفقات أسلحة تقدر قيمتها بنحو 460 مليار دولار.

وتنتقد منظمات حقوقية دولية مواصلة دول عديدة بينها الولايات المتحدة وفرنسا توريد الأسلحة للنظام السعودي الذي يقود عدوانا على اليمن منذ عام 2015 مرتكباً مجازر لا تحصى بحق المدنيين وخاصة الأطفال والنساء في غاراته اليومية وقصفه على المناطق الآهلة بالسكان واستخدام الحصار الخانق كوسيلة للضغط.