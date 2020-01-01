فرنسا: منح الولايات المتحدة أولوية الحصول على عقار لمكافحة كورونا أمر غير مقبول

جهينة نيوز

أكدت وزيرة الدولة الفرنسية للاقتصاد أنييس بانيير روناشير اليوم أن منح بعض الدول مثل الولايات المتحدة أولوية الحصول على عقار لعلاج فيروس كورونا تطوره شركة سانوفي الفرنسية للأدوية أمر غير مقبول.

وكان بول هدسون الرئيس التنفيذي للشركة قد قال أمس إن جرعات العقار المصنعة في الولايات المتحدة قد تخصص للمرضى الأمريكيين أولاً نظراً لأن البلد قدم دعماً مالياً للأبحاث.

ونقلت وكالة رويترز عن روناشير قولها لراديو”سود” “بالطبع لن يكون مقبولاً لنا أن يكون هناك تمييز لبلد أو آخر بذريعة الدافع المالي لا سيما في السياق الحالي”.

وأضافت أنها تواصلت مع الشركة وتلقت تأكيدات على أن اللقاح سيكون متاحاً لكافة البلدان التي توجد فيها مقار لتصنيعه بما فيها فرنسا.

ولوحت سانوفي بذلك بالفعل في الأسابيع الماضية وحثت على تعزيز التنسيق الأوروبي سعياً لابتكار لقاح لكنها أوضحت فيما بعد أن العقار سيكون متاحاً للجميع بعدما واجهت انتقادات وبخاصة في فرنسا.