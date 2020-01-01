بتكلفة 100 مليون ليرة… صيانة طريق عام عرقايا ـ الزيبق

الخميس, 14 أيار 2020 الساعة 13:24 | شؤون محلية, أخبار محلية

بتكلفة 100 مليون ليرة… صيانة طريق عام عرقايا ـ الزيبق

جهينة نيوز:

يجري فرع الشركة العامة للطرق والجسور في محافظة حمص أعمال صيانة لطريق عام عرقايا ـ الزيبق ـ المحفورة الذي يشكل شرياناً حيوياً للمنطقة لكونه صلة الوصل بين طريق عام حمص مصياف وحمص ضهر القصير ومنها إلى محافظتي طرطوس وحماة.

وقال مدير فرع الشركة المهندس شهيد حلاس في تصريح لمراسلة وكالة "سانا"، اليوم: إن أعمال الصيانة تستمر نحو شهرين بتكلفة نحو 100 مليون ليرة.

وأضاف إن عقد الصيانة مبرم مع مديرية الخدمات الفنية وتمت المباشرة به منذ نحو 10 أيام، مشيراً إلى أن الأعمال تتم بوتيرة عالية مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا من قبل العمال والمشرفين.


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