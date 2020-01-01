الصحة العالمية: على البشرية التعايش مع "كورونا"

جهينة نيوز:

حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس كورونا المستجد قد لا يختفي أبداً وأنه قد يتحول إلى مرض سيكون على البشرية التعايش معه.

ونقلت "أ ف ب" عن مدير القضايا الصحية العاجلة في منظمة الصحة العالمية مايكل راين قوله في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت في جنيف، اليوم: لدينا فيروس جديد يخترق البشرية للمرة الأولى لذلك من الصعب جداً القول متى يمكن دحره، مضيفاً: هذا الفيروس قد يصبح مستوطناً في مجتمعاتنا وقد لا يختفي أبداً.

وكشفت دراسة نشرتها مجلة "محاضر" الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة عن أن الفيروس يمكن أن ينتقل بالكلام وليس فقط عن طريق السعال والعطاس، موضحةً أنّ جسيمات اللعاب الصغيرة الناتجة عن الكلام يمكن أن تبقى معلقة في الهواء مدة 12 دقيقة حيث قدر العلماء أن كل دقيقة من التكلم بصوت عال يمكن أن تولد أكثر من ألف من الجسيمات التي تحتوي على الفيروس قادرة على البقاء في الهواء مدة ثماني دقائق أو أكثر في مكان مغلق.