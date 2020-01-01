إحباط محاولة هروب عناصر من عائلات إرهابيي "داعش" في مخيم الهول

جهينة نيوز:

أحبطت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اليوم، محاولة هروب لعناصر من عائلات "داعش" الإرهابي في مخيم الهول بالحسكة، شمال شرق سورية.

وذكرت وكالات أنباء أنّ قوات "قسد" أحبطت هروب ثلاث نساء من الجنسية التركية من عائلات تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث حاولن إضرام النيران في قسم المهاجرات بالمخيم، على أن تعم الفوضى ويتمكن من الهرب.

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام عراقية، بأن عدداً من أسر إرهابيي "داعش" تمكن من التسلل من معسكر الهول إلى منطقة البو كمال السورية عبر مهربين والدخول إلى قضاء القائم غربي محافظة الأنبار العراقية، مضيفةً: الأسر التي دخلت إلى منطقة سعده في وقت سابق، تعرّضت لهجمات مسلحة بواسطة رمانات يدوية صوتية وهجومية نتيجة رفض السكان عودتهم إلى مناطقهم المحررة.

ولفتت إلى أن المعلومات الأولية تبين أن الذين دخلوا إلى المناطق المحررة مطلوبين للقضاء وأن القوات الأمنية تلاحقهم تمهيداً لاعتقالهم.

والجدير ذكره أن مخيم الهول يضم 73 ألف شخص، موزعين في 13 ألف خيمة، من بينهم 49 ألف طفل، ويعد أكبر مخيم لنساء وأطفال وعناصر إرهابيي "داعش" في سورية والعراق