ابن سلمان يعرض على الرئيس الموريتاني التواصل مع "تل أبيب"

جهينة نيوز:

كشف موقع "أفريكا إنتلغنس"، عن عرض خطير تقدم به ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلى الرئيس الموريتاني.

وذكر موقع "أفريكا إنتلغنس"، المختص بنشر الأخبار الخاصة، أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، طلب من رئيس موريتانيا التواصل مع رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبحسب الموقع، فإن ابن سلمان وخلال زيارته محمد ولد الغزواني للرياض في شباط الماضي، حاول إقناعه بضرورة تفعيل العلاقات مع "تل أبيب".

وتابع: الرئيس الغزواني فوجئ بعرض من محمد بن سلمان للتواصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورد ببديهة سريعة قائلاً: الأمر يتطلب سياسة عربية موحدة تجاه "إسرائيل".

وأوضح موقع "أفريكا إنتلغنس" أن السعودية تعمل على دفع الدول الموالية لها نحو التقارب مع "إسرائيل" ضمن جهودها للحفاظ على ودّ الرئيس ترامب.

ونوّه الموقع بأن زيارة الغزواني للرياض لم تسر على نحو جيد، إذ إن ابن سلمان امتدح الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز أمام الغزواني، وهو أمر خاطئ في البروتوكولات الدبلوماسية.