فيديو نادر لإبراهيم نصر يتحدث فيه عن وفاته

جهينة نيوز:

نشرت جريدة "اليوم السابع" المصرية مقطعاً مصوراً للفنان إبراهيم نصر، صاحب برنامج الكاميرا الخفية الشهير، وذلك بعد وفاته، أمس الثلاثاء.

وظهر الفنان إبراهيم نصر وهو يتحدث عن تعامله مع شائعة حول وفاته منذ عدة سنوات قائلاً: شاهد بروفة وفاته وكان سعيداً بها جداً لأنها تعرف على ردود أفعال الجمهور حول وفاته ومدى حب الناس له بعدما اتصلوا به للاطمئنان عليه لذا فهو كان على استعداد للموت وقتها.

وكان نقيب الممثلين في مصر أشرف زكي، أعلن عن وفاة الفنان إبراهيم نصر، أشهر من قدم برامج المقالب، من خلال برنامجه الشهير "الكاميرا الخفية".

وتوفي الفنان المصري، فجر أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 70 عاماً، وتمّ تشييع جثمانه من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، واتجهت أسرة الفنان الراحل لدفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.