عدة قرارات لمجلس كلية الطب البشري بدمشق.. ولجنة لمراقبة التباعد والسلامة

جهينة نيوز:

قرر مجلس كلية الطب البشري بجامعة دمشق الغاء امتحانات العملي (الاوسكي) لطلاب السنتين الرابعة والخامسة وتصبح علامة المقررات النظرية من ١٠٠، واعتبار علامة اوسكي المواد التي تم التقدم اليها في الفصل الثاني لاغية.

وخلال اجتماع للمجلس برئاسة الدكتور، نبوغ العوا، عميد الكلية قرر بقاء الامتحانات العملية للسنوات الثانية والثالثة مع مراعاة شروط السلامة والتباعد. وسيصدر البرنامج قريبا وتخفيف الازدحام الحاصل في القاعات الدرسية من خلال دوام كل فئة في قاعة وذلك بتقسيم الوقت المخصص للفئتين وذلك للسنوات الرابعة والخامسة وسيصدر البرنامج قريبا.

وبحسب مانقل عن الصفحة الرسمية للهيئة الادارية فقد قرر المجلس تخفيف الازداحام الحاصل في قاعات العملي للسنوات الثانية والثالثة وذلك من خلال تقسيم الفئات.

وتخفيض مدة المحاضرات النظرية والعملية للنصف، اضافة الى تخفيض عدد ايام الستاج ليصبح خمسة ايام بدلاً من ثمانية مع بقاء ستاجات المهمات. والتاكيد على ان حضور الستاجات ضروري للترشح لفحص النظري.

كما تم التأكيد من العميد على الاساتذة بأن تكون الاسئلة موضوعية ومناسبة للمادة المعطاة.

وقرر تشكيل لجنة من عمادة الكلية والهيئة الادارية لمراقبة موضوع التباعد والسلامة وتطبيق الاجراءات الصحية.

بالاضافة الى التأكيد انه على الطلاب ارتداء المريول الطبي اثناء الستاجات وعدم تبديل قاعاتهم الامتحانية والقيام بسبل الوقاية العامة.