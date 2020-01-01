وزير الاقتصاد: من المبكر الحديث عن الخسائر الاقتصادية بسبب وباء كورونا

جهينة نيوز:

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، سامر الخليل، أنه من المبكر الحديث عن الخسائر الاقتصادية في ظل أزمة وباء فيروس كورونا كون هذا مرتبط بعامل الزمن يطول أو يقصر، كاشفاً أن هناك تقديرات أولية تدرسها الوزارات من دون أن يذكر أي رقم عن هذا الموضوع.

وفي تصريح خاص لـ “الوطن” على هامش اجتماعه في اللجنة الاقتصادية والطاقة، أشار الخليل إلى أنه تم اتخاذ إجراءات فورية من الفريق الحكومي المعني للتصدي لوباء فيروس كورونا لتبسيط كافة الإجراءات لوصول المواد الأساسية غير المنتجة محلياً والتي إنتاجها غير كاف إلى البلد.

ورأى الخليل أن هذه الإجراءات ساعدت بأن تكون المواد متوافرة خلال الفترة الماضية التي شهدت زيادة في الطلب في الأسواق على المواد الأساسية، مضيفاً: “استطعنا إلى حد كبير توفير المواد الأساسية في الأسواق المحلية وخصوصاً أن عدد إجازات الاستيراد حالياً منطقي يلبي حاجة السوق سواء للمواد الأساسية أم الإضافية مع زيادة ببعض المواد لتلبية زيادة الطلب خلال الفترة الماضية”.