إلزام الجامعات الخاصة بتعويض الفاقد التعليمي لـ ٨ أسابيع حتما عدا ‏فترة الامتحانات

جهينة نيوز:

ألزمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كافة الجامعات الخاصة بضرورة التقيد ‏التام بتعويض الفاقد التعليمي من 31 / 05 / 2020 و لمدة 8 أسابيع حتماً عدا فترة ‏الامتحانات.‏

يأتي ذلك مع وجود فصل صيفي كالمعتاد على أن تقوم كل جامعة بإعلان تقويمها ‏الجامعي وفقاً لذلك .‏

وفي تصريح لـ”الوطن” بينت عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الوطني لطلبة سورية، ‏دارين سليمان، أن القرار جاء بعد ورود شكاوى من فروع اتحاد الطلبة في ‏الجامعات، حول مقترحات قدمتها عدد من الجامعات الخاصة بتقليص مدة الدوام لـ ‌‏٤ أسابيع فقط ؟

ولفتت سليمان إلى أن هذه المدة غير كافية على الإطلاق لتعويض الفاقد التعليمي ‏بالنسبة للمحاضرات النظرية والجوانب العملية.‏

كما أكدت سليمان على ضرورة إعادة المحاضرات النظرية والتي تم إعطاؤها ‏الكترونيا على أن يتم ذلك بشكل مكثف ضمن الفترة المحددة في الجامعات مع ‏متابعة حسن تنفيذ القرارات ضمن إجراءات الصحة والسلامة والوقاية.