إلزام الجامعات الخاصة بتعويض الفاقد التعليمي لـ ٨ أسابيع حتما عدا ‏فترة الامتحانات

جهينة نيوز:
ألزمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كافة الجامعات الخاصة بضرورة التقيد التام بتعويض الفاقد التعليمي من 31 / 05 / 2020 و لمدة 8 أسابيع حتماً عدا فترة الامتحانات.
يأتي ذلك مع وجود فصل صيفي كالمعتاد على أن تقوم كل جامعة بإعلان تقويمها الجامعي وفقاً لذلك .
وفي تصريح لـ”الوطن” بينت عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الوطني لطلبة سورية، دارين سليمان، أن القرار جاء بعد ورود شكاوى من فروع اتحاد الطلبة في الجامعات، حول مقترحات قدمتها عدد من الجامعات الخاصة بتقليص مدة الدوام لـ ٤ أسابيع فقط ؟
ولفتت سليمان إلى أن هذه المدة غير كافية على الإطلاق لتعويض الفاقد التعليمي بالنسبة للمحاضرات النظرية والجوانب العملية.
كما أكدت سليمان على ضرورة إعادة المحاضرات النظرية والتي تم إعطاؤها الكترونيا على أن يتم ذلك بشكل مكثف ضمن الفترة المحددة في الجامعات مع متابعة حسن تنفيذ القرارات ضمن إجراءات الصحة والسلامة والوقاية.