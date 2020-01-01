فوضى سعرية في الخضر وفجوة كبيرة بين أسواق الهال والمفرق!

جهينة نيوز:

صرّح رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشتو بأن ارتفاع أسعار بعض أنواع الخضر، كالكوسا والباذنجان والفول والبازلاء، وغيرها، سببه وجود فوضى سعرية حالياً، في بعض أسواق ومحال بيع المفرق.

وأشار لـ«الوطن» إلى وجود فجوة كبيرة حالياً بين أسعار الجملة، أي الأسعار في سوق الهال، وأسعار مبيع المفرق.

ورأى أن لا أثر للتصدير في ارتفاع أسعار بعض الخضر حالياً، وعندما يتم تصدير منتج ما، فالسبب زيادة إنتاجه، كما أن التصدير يشجع المنتج، أي الفلاح، على زيادة الإنتاج في الأساس.

وأشار إلى أن العديد من الخضر تصدّر إلى الخارج، مثل الكوسا والباذنجان والخيار وغيرها، وحالياً، تم البدء بتصدير البطاطا، في حين أن تصدير البازلاء والفول متوقف حالياً، بناء على قرار من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بإيقاف تصدير البقوليات.

ولفت كشتو إلى أن سعر كيلو الكوسا في سوق الهال نحو ١٢٥ ليرة، والباذنجان ١٥٠ ليرة، مشدّداً على أن لا مبرّر حالياً، لارتفاع أسعارها في أسواق.

وتوقّع كشتو أن ينخفض سعر كيلو البندورة مع بداية الشهر القادم إلى ١٥٠ ليرة، وذلك مع بدء عرض البندورة المنتجة في حوران، إذ إن البندورة في السوق حالياً منتجة في البيوت البلاستيكية.

وكانت قد ارتفعت مؤخراً أسعار بعض الخضر في أسواق بيع المفرق، مثل الكوسا والباذنجان والفول والبازلاء.. وغيرها، بنسب متباينة، تصل 15%، وتتعداها في بعض الأحيان.