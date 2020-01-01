لا جوائز فيفا لهذا العام بسب كورونا

جهينة نيوز:

كشفت تقارير صحفية يوم الأربعاء، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ألغى حفل توزيع جوائز “الأفضل” للموسم (2019-2020)، بسبب جائحة كورونا. وكان من المفترض أن يقام حفل جوائز الاتحاد الدولي “The Best FIFA Football Awards”، خلال شهر سبتمبر المقبل في مدينة ميلانو الإيطالية، ولكن “فيفا” اتخذ قرارا بإلغائه.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إن الموسم الحالي (2019-2020) لن يشهد أي فائز بجائزة “الأفضل” سواء بالنسبة للاعبين أو اللاعبات أو حتى للمدربين.

وكان ليونيل ليونيل ميسي، نجم برشلونة، آخر من فاز بتلك الجائزة في نسخة الموسم الماضي، التي تعتبر هي الرابعة بعد انفصال الـ”فيفا” عن جائزة “الكرة الذهبية” الخاصة بمجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية.

كما لا تزال الشكوك تحوم حول ما إذا كان الـ”فيفا” سيمنح جائزة “الحذاء الذهبي” لأفضل هداف في البطولات الأوروبية، في نهاية الموسم أم لا.

من جهة أخرى، أوضحت الصحيفة أن مجلة “فرانس فوتبول” لم تتخذ بعد قرارها النهائي بشأن إلغاء جائزة “الكرة الذهبية” هذا العام، ونفس الأمر بالنسبة للاتحاد الأوروبي.