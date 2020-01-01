بصق بوجهها وقال انه مصاب بكورونا فماتت

جهينة نيوز:

تحقق الشرطة البريطانية في واقعة قيام مجهول بالبصق على امرأتين في العاصمة البريطانية لندن، ما أدى إلى إصابتهما بفيروس كورونا وتوفيت إحداهما متأثرة بالمرض.

ووصف متحدث باسم الحكومة البريطانية الهجوم الذى وقع على موظفتين في السكك الحديدية، بـ"الحقير".

وكان الجاني قد صاح في وجه الضحيتين "أنا مصاب بكوفيد-19" ثم بصق عليهما، كما ذكر أقارب المجني عليها اليوم.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الجاني مصاباً فعلياً بكوفيد-19، وما إذا كانت المرأتان قد أُصيبتا بالعدوى في ذلك اليوم في 22 مارس الماضي، إذ إنهما بحكم عملهما في السكك الحديدية لديهما مخالطات مع العملاء.

وكانت المجني عليها المتوفاة (47 عاماً) تعاني مسبقاً من مرض في الجهاز التنفسي.

وتوفيت المرأة، وهي أم لابنة عمرها 11 عاماً، بعد نحو أسبوعين من الواقعة في المستشفى.