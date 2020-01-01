إخماد حريق في أراضٍ زراعية بريف السويداء الشمالي الغربي

جهينة نيوز:

أخمدت وحدة إطفاء شهبا في محافظة السويداء بالتعاون مع الأهالي اليوم حريقاً شب في أراضٍ زراعية بقرية داما بريف المحافظة الشمالي الغربي وألحق أضراراً بمحاصيل حقلية تتجاوز مساحتها 150 دونماً.

و أشار آمر زمرة الإطفاء بوحدة إطفاء شهبا إحسان عثمان أنه تم التوجه إلى مكان الحريق فور الإبلاغ عنه وإخماده بمساعدة الأهالي وجراراتهم الزراعية في ظل صعوبة وصول سيارات الإطفاء إلى أماكن انتشار النيران نتيجة وعورة المنطقة حيث جرت عملية التبريد والتأكد من إخماده بشكل كامل منعاً لتجدده.

وأوضح رئيس مجلس بلدية داما حسان القنطار أن الحريق شب ضمن أراضٍ بجانب الطريق العام باتجاه بلدة عريقة وامتد على مساحات واسعة تجاوزت 250 دونماً مزروعة معظمها بمحاصيل حقلية في ظل انتشار أعشاب يابسة كثيفة ما تسبب بتضرر واحتراق أكثر من 150 دونماً وفق التقديرات الأولية أكثرها من الشعير قبل أن يتم السيطرة على الحريق من قبل الأهالي وعناصر وآليات وحدة إطفاء شهبا وشركة المحروقات مؤكداً انه سيتم حصر المساحات المتضررة الفعلية بالتعاون مع الجهات المعنية.

من جهة أخرى أخمد فوج إطفاء السويداء وفقاً لآمر زمرة الإطفاء فيه يحيى درويش عدة حرائق اندلعت اليوم بأعشاب يابسة في مواقع متفرقة داخل مدينة السويداء بمساحات متفاوتة دون وقوع أضرار تذكر.

وأخمد فوج إطفاء السويداء أمس بالتعاون مع الأهالي حريقين نشبا في أراضٍ زراعية بين بلدتي سليم وريمة حازم وبين بلدتي القريا ومنيذرة بريف المحافظة وامتدا على مساحات واسعة وألحقا أضراراً ببعض أشجار الزيتون والمحاصيل الحقلية.