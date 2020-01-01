عالم روسي يكشف سر فرادة فيروس كورونا

جهينة نيوز:

كشف رئيس مركز نوفوسيبيرسك الروسي للوقاية من تجلط الدم أن خبث وتفرد فيروس كورونا يكمن في أنه لا يؤدي إلى مرض واحد بل إلى مجموعة من الأمراض ناجمة عن فيروس واحد.

وأشار أندريه غروموف في حديث لقناة “روسيا 24” إلى أن العلماء والأطباء لم يصادفوا حتى الآن وطوال تاريخهم وتجاربهم هكذا عملية فيروسية صاعقة مثيرة للجدل وقال إن الأطباء الذين يعالجون المرضى المصابين بفيروس كورونا يصارعون الأشباح مشيراً إلى أنه فيما يعالجون عملية واحدة فإن الفيروس التاجي ينزوي ويصبح وصول العلاج إليه صعباً وشبه مستحيل.

وأوضح أن هذا الفيروس يبدأ لدى البشر كعدوى فيروسية تنفسية شائعة ينتقل إلى رئتي الشخص فيعاني المريض من فشل تنفسي لكن هناك خيارات أخرى لتطور المرض مثل إصابة الشرايين الكبيرة ما يؤدي إلى السكتات الدماغية والنوبات القلبية وتجلط الأوعية الدموية في الجلد والكليتين.

وأشار إلى هذا المرض خبيث جداً حيث يمكن له خلال تفاقمه داخل الجسم أن يحدث جلطة وبعد ما بين 12 و15 يوماً من الإصابة به قد يواجه الأطباء ظاهرة مختلفة من ظواهر تفاقمه.

ووفق منظمة الصحة العالمية أصيب بالفيروس منذ ظهوره في كانون الأول الماضي أكثر من أربعة ملايين شخص في العالم وتوفي أكثر من 283 ألفاً به حتى الآن.