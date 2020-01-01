علماء أستراليون يتوصلون لمكوّن سري لعلاج كورونا

جهينة نيوز:

ادعى مجموعة من الباحثين الأستراليين أنهم ربما وجدوا مكوّن سرّي في لقاح للملاريا، قد يكون قادرا على القضاء على فيروس كورونا المستجد.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن بحثا أجري في معهد بيتر دوهرتي في جامعة ملبورن بأستراليا، وجد طريقة لمنع الملاريا من الانتقال إلى خلايا الدم الحمراء، حيث ذكرت أستاذة مشاركة في الدراسة: (يضاعف لقاحنا الخلايا القاتلة، التي يمكنها القضاء على الخلايا المصابة بالملاريا.. لذلك فإن نهج لقاحنا مختلف تماماً)، كما قال المؤلف المشارك الدكتور "دانييل رويز" إن اللقاح سيصبح قريباً قادراً على حماية البشر من الملاريا، مُضيفاً أن النهج الذي اتبعوه في تطوير لقاح الملاريا يمكن تكييفه للمساعدة في الحصول على لقاح فيروس كورونا.

واستخدم الباحثون في تجاربهم لتطوير اللقاح، الفئران، التي يصعب حمايتها من الملاريا،، ووجدوا أنهم كانوا قادرين على حماية الفئران لمدة تصل إلى 200 يوم.

ويعد الملاريا من أكثر الأمراض فتكاً، حيث يقتل مئات الآلاف من الأشخاص سنوياً، وهو داء ينقله البعوض إلى البشر، وينتقل إلى الكبد، ثم يؤدي إلى فشل أعضاء الجسم أو الوفاة.