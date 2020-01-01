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شخص يكسر ذراع موظّف داخل إحدى الصالات التجارية نتيجة مطالبته بارتداء كمامة
الأربعاء, 13 أيار 2020 الساعة 20:12 |
مجتمع
,
حوادث
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