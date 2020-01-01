ماذا خلف زيارة "بومبيو" للأراضي المُحتلة

جهينة نيوز:

اجتمع وزير الخارجية الأمريكي "مايك" بومبيو بصورة منفصلة مع رئيس حكومة تسيير الأعمال "بنيامين نتنياهو" ومع رئيس حزب "أزرق أبيض" الجنرال "بيني غانتس"، وذلك خلال زيارته للأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تُعدّ أول زيارة خارجية له منذ أزمة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما ذكره موقع "I24 News" فقد احتلت أزمة كورونا محور مهم في النقاش الذي ارتكز على سبل التعاون بين الجانبين في محاربة الفيروس، كما احتلت إيران والاتفاق النووي المحور الثاني من الاجتماع، واحتلت الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة باسم "صفقة القرن" الجزء الثالث من النقاشات.

وبدأ بومبيو زيارة سياسية خاطفة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة صباح اليوم الأربعاء، فيما أصدرت الخارجية الأمريكية بياناً قبل توجه بومبيو إليها، جاء فيه أن الولايات المتحدة تأمل في أن تؤدي رؤية السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، إلى مباحثات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين.