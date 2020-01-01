السعودية تستولي على أكبر شركات الإسكان الخاصة في المملكة

الأربعاء, 13 أيار 2020 الساعة 19:28 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

السعودية تستولي على أكبر شركات الإسكان الخاصة في المملكة

جهينة نيوز:

حوّل مجلس الوزراء السعودي ملكية "الشركة الوطنية للإسكان"، إلى صالح الدولة السعودية، لتكون بذلك الذراع التنفيذية والتشغيلية لمبادرات وبرامج وزارة الإسكان السعودية.

وجاء ذلك خلال جلسة الحكومة السعودية المنعقدة اليوم الأربعاء عبر الاتصال المرئي، برئاسة العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبد العزيز"، حيث تقرر تحويل الشركة لملكية الدولة ليكون الهدف منها لإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص.

هذا وتم تأسيس الشركة الوطنية للإسكان في العام 2015 ذراعا استثمارية لوزارة الإسكان السعودية، وذلك للاستثمار في القطاع العقاري والسكني المحلي.


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