غوتيريش يؤيد نداء روسيا للتخلي عن العقوبات المفروضة على دول عدة

جهينة نيوز

أيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نداء البرلماني الروسي ليونيد سلوتسكي الموجه إلى السياسيين في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتخلي عن العقوبات المفروضة على العديد من الدول بما يمكنها من مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال غوتيريش في رسالة إلى سلوتسكي رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي وفق ما ذكرت وكالة تاس: “أشاطر بالكامل آراءكم بشأن الحاجة إلى تعاون دولي لمكافحة بعض جوانب هذا التحدي العالمي وأحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما في ذلك روسيا على دعم بعضها البعض في مكافحة أكبر أزمة صحية في عصرنا بما في ذلك من خلال تمويل خطة الاستجابة الإنسانية العالمية التي انطلقت في آذار 2020”.

وأشار غوتيريش إلى أنه دعا في رسالته إلى قادة مجموعة العشرين في الـ 26 من آذار إلى الامتناع عن فرض عقوبات يمكن أن تقوض قدرة الدول على الاستجابة بفعالية للأوبئة وأنه كرر هذا الطرح في إحاطة مع أعضاء مجموعة العشرين في الـ 27 من آذار.

وبهذا الصدد أشار غوتيريش أيضاً إلى الرسالة التي وجهها لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بشأن الموضوع ذاته والتي أعرب فيها عن التضامن مع الحكومات والشعوب في جميع أنحاء العالم في مواجهة هذه الأزمة.

وكان غوتيريش أعلن أيضاً دعمه دعوة المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إلى “إعادة النظر في العقوبات الواسعة ضد الدول التي تواجه فيروس كورونا المستجد لتجنب تدمير الأنظمة الصحية في أي دولة”.