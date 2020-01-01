بومبيو: التزامنا بأمن (إسرائيل) لا يتزعزع

جهينة نيوز

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إلى كيان الاحتلال الاسرائيلي واضعا كمامة بعلم أمريكي، لإجراء مناقشة مع المسؤولين في كيان العدو الاسرائيلي حول الأوضاع في الشرق الأوسط وخاصة إيران.

وناقش بومبيو مع رئيس وزراء العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تقويض النشاط الإيراني وتحجيم موارده.

وصرح بأن التزام الولايات المتحدة بأمن (إسرائيل) لا يتزعزع.

وأضاف بومبيو: "جيد أن تكون في (إسرائيل) مرة أخرى اليوم مع نتنياهو، أجرينا مناقشة مثمرة حول الطرق التي يمكننا من خلالها العمل معا لمواجهة العديد من التحديات المشتركة التي نواجهها.. كالعادة، للولايات المتحدة صديق عظيم في (إسرائيل)".

واعتبر بومبيو أن إيران تستخدم مواردها الاقتصادية من أجل بث الرعب في جميع أنحاء العالم، في وقت يعاني فيه شعبها من أزمة صحية واقتصادية مدمرة.

من جهته، قال نتنياهو إنه سيبحث مع بومبيو "سبل مواصلة الجهود لمواجهة العدوان الإيراني في إطار الشراكة بيننا، ولصدها في الشرق الأوسط وفي سوريا وفي كل مكان".