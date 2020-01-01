نجم مصري سابق، يتحدث عن مصير الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا

جهينة نيوز

استبعد نجم الكرة المصرية السابق "أحمد حسام ميدو"، إمكانية استكمال الدوري المصري لكرة القدم المتوقف حاليا على خلفية تفشي فيروس كوروناالمستجد.

ونشر ميدو اليوم الأربعاء تغريدة عبر حسابه الشخصي في تويتر، تحدث خلالها عن رأيه في عودة بطولة الدوري المصري، وكذلك مصير المباريات المتبقية في مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وقال ميدو في تغريدته: (في رأيي أن الدوري المصري لن يعود هذا الموسم وسيتم إلغاء جميع نتائجه، أما مباريات إفريقيا المتبقية فسيتم لعبها في أسبوع واحد فقط، في سبتمبر، وفي دولة محايدة إذا لم يفاجئنا كورونا بموجة ثانية).

وفرض تفشي فيروس كورونا على أغلب دول العالم، إيقاف النشاط الرياضي منذ شهر آذار الفائت، كما تم إيقاف البطولات القارية خوفاً من انتشار الإصابات بين اللاعبين بشكل أكبر.