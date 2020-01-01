يتسبب باصابة كبار السن.. علماء أمريكيون يكشفون "العميل" السري الذي يساعد كورونا على التسلل إلى أجسامنا

الأربعاء, 13 أيار 2020 الساعة 18:46 | منوعات, صحة

يتسبب باصابة كبار السن.. علماء أمريكيون يكشفون

 

جهينة نيوز

كشف علماء أمريكيون عن أن أحد أكثر الأعراض شيوعا لعدوى الفيروس التاجي، يتمثل بفقدان حاسة الشم وعدم تنسم الروائح مهما كانت قوية أو كريهة.

وقالوا في نتائج دراسة نشروها بمجلة ACS Chemical Neuroscience العلمية: "بعد إجراء التجارب على الفئران، وجد الخبراء أن العدوى تدخل الجسم بمساعدة البروتينات التي تساهم في التعرف على الروائح، والتي يتم إنتاجها في تجويف الأنف، وتكون هذه البروتينات عادة لدى الأشخاص الأكبر سنا أكثر مما عند الشباب الذين ما زالوا في عمر الفتوة".

واعتبر الباحثون أنه إذا كانت هذه الآلية صحيحة أيضا بالنسبة للأشخاص، فإن هذه الدراسة توضح أيضا سبب كون كبار السن أكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي.

وخلص العلماء للقول، إن تغطية الأنف بالقناع الواقي وحجبه أهم من تغطية أو حجب أي عضو آخر في الجسم في مواجهة فيروس كورونا.

ووفقا لأحدث البيانات، تجاوز إجمالي عدد المصابين في العالم 4.1 مليون شخص، توفي منهم أكثر من 285 ألفا.

 

المصدر: "نوفوستي"

 

 


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