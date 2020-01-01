نصرالله: سوريا استطاعت أن تنتصر في الحرب بفضل صمود قيادتها وجيشها وشعبها وثبات حلفائها إلى جانبها

السيد نصرالله: سوريا نجت من التقسيم ومن المشروع التآمري الذي كُرست له أموال طائلة وأسلحة وعشرات آلاف المسلحين

السيد نصرالله: القيادة السورية والجيش والجزء الأكبر من شعبها انتصروا في الحرب وبقية المعارك تحتاج فقط إلى صمود

السيد نصرالله: سوريا لم تنتصر فقط في المعركة ضدها بل انتصرت في الحرب عليها

السيد نصرالله: سوريا انتصرت في الحرب وما زال لديها بعض المعارك

السيد نصرالله: ما عجزوا عن تحقيقه عسكرياً في سوريا حاولوا تحقيقه سياسياً

السيد نصرالله: المعركة السياسية لا تقل ضراوتها عن المعركة العسكرية ومخاطرها أكبر وسوريا ما زالت تخوضها