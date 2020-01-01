روسيا: توازن بين عدد مرضى كورونا الذين ينقلون إلى المستشفيات وعدد المغادرين لها

جهينة نيوز:

أعلنت روسيا تعادل عدد المرضى الذين يغادرون المرافق الطبية مع عدد الحالات التي يتم نقلها إلى المستشفيات جراء انتشار فيروس كورونا وأن هذا الأمر يحصل لأول مرة منذ بدء تفشي الوباء.

ونقل موقع روسيا اليوم عن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قوله في اجتماع للحكومة اليوم إن أكثر من 100 ألف مريض بينهم 4 آلاف طفل موجودون في المستشفيات للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا بينما يتلقى نحو 140 ألف مصاب بينهم نحو 10 آلاف طفل العلاج في المنازل والعيادات كما يوجد نحو 1500 مريض على أجهزة التنفس الصناعي.

وأكد موراشكو أن روسيا لم تشهد نقصاً في الأسرة لمرضى كورونا في أي من مراحل تفشي الوباء موضحاً أنه تم نشر نحو 140 ألف سرير حتى اليوم.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا 242 ألفاً وتماثل أكثر من 48 ألف شخص للشفاء بينما توفي 2212 شخصاً.