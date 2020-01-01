أسعار الدولار والذهب تنخفض تدريجياً قبل "الخطاب المنتظر"

جهينة نيوز:

تراجعت أسعار الذهب والدولار الأمريكي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك قبل الخطاب المنتظر لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "جيروم باول".

كما تراجع سعر الدولار الأمريكي، أمام سلة من العملات الرئيسية، إلى أدنى مستوى له منذ 3 أسابيع، وذلك تزامنا مع اقتراب كلمة باول، وتزايد توقعات المحللين حولإقرار الفيدرالي الأمريكي، بخفض أسعار الفائدة.

وبحسب ما نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية فإن انخفاض سعر الذهب سببه ترقب المستثمرين خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم، حول القضايا الاقتصادية الحالية ووضع معدلات الفائدة المستقبلية، وأيضا مع تزايد التكهنات بأن الولايات المتحدة قد تعتمد قريبا معدلات الفائدة السالبة، في وقت حث فيه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" البنك المركزي الأمريكي، أمس الثلاثاء، على اعتماد معدلات الفائدة السالبة.

وشهدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو/ حزيران، انخفاضا بنحو 0.2 بالمئة عند مستوى 1703.80 دولار للأوقية، وذلك بحلول الساعة 8:05 صباحا بتوقيت غرينتش.