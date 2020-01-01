"طيران الإمارات" تعود للتحليق

الأربعاء, 13 أيار 2020 الساعة 14:45 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

جهينة نيوز:

أعلنت شركة "طيران الإمارات"، أنها بصدد استئناف رحلاتها الجوية إلى 9 مدن في 8 دول، وذلك اعتباراً من 21 أيار الجاري.

وقالت الشركة في بيان نشرته اليوم الأربعاء على "تويتر" إن الوجهات المقررة للرحلات المجدولة من دبي هي (لندن هيثرو وفرانكفورت وباريس وميلانو ومدريد وشيكاغو وتورنتو وسيدني وملبورن)، مُضيفةً أن من بين الرحلات المستأنفة، رحلات الربط بين بريطانيا وأستراليا عبر دبي.

وكانت شركة طيران الإمارات قد أوقفت جميع رحلاتها الجوية منذ شهر آذار الماضي، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.


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