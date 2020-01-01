بشروط محددة... متاحف روسيا تستأنف أعمالها

جهينة نيوز:

أعلنت نائب وزير الثقافة الروسي، آلا مانيلوفا، عن أن المتاحف ستضطر إلى تطبيق نظام عمل جديد بعد رفع القيود المتعلقة بفيروس كورونا، في تموز المقبل .

ويفترض، حسب مانيلوفا، أن يتم الحد من عدد الأشخاص الزائرين للمتحف، أما المعرض فيمكن أن يرتاده المرء بشرط شرائه تذكرة إلكترونية مسبقاً، وهناك شرط آخر يجب أن يلتزم به الزوار وهو مراعاة مسافة مترين بين ضيف وآخر.

وقالت مانيلوفا في حديث أدلت به لصحيفة "إزفيستيا" الروسية إن زيارة المتاحف والمعارض لن تسمح إلا للذين لم تتجاوز أعمارهم 65 عاماً، مشيرةً إلى أنّ تفاصيل تلك الشروط والقيود قد درست بالتعاون الوثيق مع إدارة المرفق السياحي والوزارات والهيئات الحكومية.

وتعوّل مانيلوفا على أن القيود المفروضة على المواطنين لن تمدد بعد 1 حزيران المقبل، الأمر الذي يجعل المتاحف والمعارض تفتح أبوابها بحلول منتصف تموز المقبل.

واستطردت نائب وزير الثقافة قائلة إن المتاحف يجب أن تركز على أكثر المشاريع شعبية، كما يجب تعقيم كل المنشآت الثقافية وشراء وسائل الوقاية اللازمة للعاملين في المتاحف وضيوفها.