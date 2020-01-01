القبض على شخصين يروجان لمادة الحشيش في حرستا

جهينة نيوز:

بناءً على المعلومات الواردة إلى شرطة ناحية حرستا في ريف دمشق عن وجود شخص يقوم بترويج مادة الحشيش المخدر في مدينة حرستا.

ومن خلال المتابعة والمراقبة، قامت شرطة ناحية حرستا بإلقاء القبض على المذكور في مدينة حرستا وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على ترويج مادة الحشيش المخدر والاتجار بها بالاشتراك مع صديقه فتم إلقاء القبض على صديقه وضبط لديه كمية كيلوغرام من مادة الحشيش المخدر موضوعة ضمن أكياس ومعدة للترويج مع ميزان إلكتروني.

وتمت مصادرة المواد المخدرة، وماتزال التحقيقات مستمرة معهما لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.