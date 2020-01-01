فلسطينيون يتصدون لعمليات اعتقال في الضفة، والاحتلال يُعلن إصابة أحد جنودة

جهينة نيوز:

تصدى مجموعة من المواطنين الفلسطينيين لعملية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي لاعتقال مطلوبين في مخيم قرب الخليل في الضفة الغربية، استخدمت خلالها الرصاص الحي لتفريق المظاهرات، نتج على إثرها إصابة أحد الجنود الصهاينة.

وجاء في بيان نشراه قيادة جيش الاحتلال اليوم الأربعاء: (اندلعت الليلة الماضية أعمال شغب عنيفة خلال أعمال عسكرية لاعتقال مطلوبين في مخيم الفوار قرب الخليل حيث ألقى مخربون زجاجات حارقة وعبوات ناسفة ضد القوات. كما سمعت أصوات إطلاق نار في المنطقة).

وأضاف البيان: (لقد ردت القوات باستخدام وسائل لتفريق المظاهرات برصاص حي، نتيجة أعمال الشغب أصيب جندي بجروح طفيفة، كما وردت تقارير عن مقتل فلسطيني وإصابة عدد آخر".

وكان طفل فلسطيني قد استشهد فجر اليوم برصاص جيش الاحتلال خلال الاشتباكات التي اندلعت في المخيم.