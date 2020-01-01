تفكيك خلية إرهابية في الأنبار والقضاء يؤكد: التظاهر حق مكفول دستورياً

جهينة نيوز:

أعلنت القوات العراقية، اليوم، عن تفكيك خلية إرهابية بمدينة الرطبة في محافظة الأنبار غرب العراق واعتقال اثنين من عناصرها.

وأفاد مصدر أمني عراقي لموقع "السومرية نيوز" بأن قوة من شرطة الرطبة تمكنت من اكتشاف الخلية الإرهابية في المدينة واعتقال اثنين من إرهابييها فيما تلاحق الآخرين، موضحاً أن عناصر الخلية متورطون باستهداف القوات الأمنية والمدنيين.

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني بأنّ ثلاثة مواطنين أصيبوا بنيران قناص من تنظيم "داعش" الإرهابي في ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة في محافظة ديالى، لافتاً إلى أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

إلى ذلك، أكد مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الأربعاء، عدم وجود أي موقوف أو محكوم من المتظاهرين.

وقال المشرف على المركز الإعلامي للمجلس القاضي عبد الستار بيرقدار: بموجب آخر البيانات المرفوعة من كل المحاكم إلى إدارة مجلس القضاء الأعلى تفيد بعدم وجود أي موقوف أو محكوم من المتظاهرين السلميين.

وأضاف بيرقدار في بيان: التظاهر حق مكفول دستورياً بموجب المادة (38) من الدستور.