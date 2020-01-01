روحاني: أسباب حادثة "كونارك" ستتضح وينبغي كشفها للشعب

جهينة نيوز:

أكّد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن أبعاد وأسباب حادثة بارجة كونارك ستتضح، لافتاً إلى أنه وبعد انتهاء التحقيقات ينبغي كشف النتائج للشعب.

وقال روحاني، اليوم الأربعاء: نشعر بالأسى لفقدان أرواح شبابنا في القوات البحرية في حادثة كونارك المؤسفة.. قتلى الحادثة سقطوا خلال تدريبات لتعزيز قوة إيران وضمان أمنها القومي، مضيفاً: نأمل ألا نشهد تكراراً لحادثة كونارك، وأن يكون هناك انضباط أكبر في تدريباتنا العسكرية.

وكان الجيش الإيراني أعلن، الإثنين، عن مقتل 19 جندياً وإصابة 15 آخرين في حادث البارجة.

وقالت البحرية الإيرانية، إن نيراناً صديقة تسببت بالحادث، حيث أصاب صاروخ إيراني سفينة دعم في خليج عمان الأحد.

وأوضحت دائرة العلاقات العامة في البحرية، أنه أثناء قيام عدد من قوات البحرية بتدريبات في مياه جاسك وتشابهار في خليج عمان، تعرضت بارجة كونارك لحادثة، مشيرةً إلى أنه تم نقل البارجة إلى السواحل لمعايتنها فنيا، مؤكدةً أن التحقيقات جارية في أسباب الحادثة.