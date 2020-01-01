الخارجية: تعلميات حول إعادة المواطنين العالقين في الخارج

جهينة نيوز:

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربيت تعلميات حول إعادة المواطنين العالقين في الخارج وذلك عملاً بتوجهات الفريق المختص بإعادة المواطنين السوريين العالقين في الخارج بفعل الإجراءات التي اتخذتها معظم دول العالم لحصر انتشار فيروس كورونا، ولاسيّما ما يتعلّق منها بإغلاق الحدود، وتقييد حركة السفر والطيران، وبغية تحقيق الهدف من عملية إعادة هؤلاء المواطنين، وتأمين الاستقبال اللائق لهم، ومراعاة الإجراءات الصحية الواجبة وخاصة الحجر الصحي لدرء انتشار هذا الوباء، وتقرر أن تشمل عملية إعادة المواطنين في الخارج الفئات التالية:

- المواطنين العالقين في الخارج، والذين غادروا القطر من 1/1/2020 وحتى 1/5/2020.

- الطلاب الراغبين بالعودة إلى القطر بفعل تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية في الدول الموجودين فيها، والموظفون الموفدون بمهام رسمية والذين لم يتمكنوا من العودة بفعل إغلاق الحدود بين الدول.

- تقتصر عملية الإعادة على المواطنين السوريين حصراً وعدم قبول طلبات الجنسيات الأخرى باستثناء زوجات المواطنين السوريين والأطفال القصر للمواطنات السوريات.

- يتم قبول طلبات وتدوين أسماء الراغبين بالعودة إلى القطر من الفئات الواردة آنفاً خلال مدة أسبوع واحد فقط من الأحد 17/5/2020 ولغاية الجمعة 22/5/2020.

- يكون الحجر الصحي في المراكز المحددة في المحافظات من قبل الجهات المعنية وعلى نفقة الحكومة السورية.