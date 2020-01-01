الاحتلال ينشر أمر المصادرة لإقامة مصعد في الحرم الابراهيمي

جهينة نيوز:

أعلن كيان الاحتلال أنه نشر أمر المصادرة المتعلق بإنشاء مصعد كهربائي لتسهيل الوصول إلى الحرم الإبراهيمي في الخليل.

وقالت المواقع الصهيونية إنّ ما يسمى وحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال نشرت أمر المصادرة حيث يدور الحديث عن مشروع يمكن الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالوصول إلى الحرم الإبراهيمي عبر إنشاء مصعد بجوار الحرم وكذلك مسار خاص يسمح لأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالصعود من موقف السيارات إلى ساحة الموقع.

وذكر موقع "القناة السابعة" الصهيوني أنه وفي غضون 60 يوماً من موعد نشر الأمر، وشريطة عدم تقديم أي اعتراض قضائي عليه من قبل الطرف الفلسطيني، سيتم المضي قدماً في إجراءات التخطيط، وأن ما تسمى الإدارة المدنية للاحتلال أبلغت الجهات الرسمية في الخليل وفي السلطة الفلسطينية أنهم بصدد الشروع في إجراء تخطيطي يُعنى بتسهيل الوصول إلى الحرم الإبراهيمي، بما في ذلك طرح بدائل وخطط عدّة تضمنت على سبيل المثال تقديم مساعدات إسرائيلية في تنفيذ أعمال تسهيل الوصول عند المدخل الذي يستخدمه المصلون المسلمون في الحرم الإبراهيمي أيضاً، لكن الجهات الفلسطينية رفضت تلك المقترحات.

إلى ذلك، خطّ مستوطنون، فجر اليوم الأربعاء، شعارات عنصرية في قرية بيتين قضاء رام الله، حيث قاموا بالاعتداء على ممتلكات المواطنين وخط عبارات تدعو للانتقام لمقتل جندي إسرائيلي في بلدة يعبد.

وأفاد شهود عيان بأنّ مجموعة من الشبان طردوا مستوطنين اقتحموا القرية، بعد أن اقتحموها وخطوا عبارات تهديد على جدران منازل فيها، وتوعدت بالثأر والانتقام للجندي الذي قتل في يعبد.

وتوعّدت الشعارات العنصرية بالانتقام لمقتل الجندي عميت بن يغئال، وكتبوا شعارات تحريضية على منازل المواطنين في القرية "لن ننام عندما تسفك الدماء" و"ودماء جنودنا أهم من حياة الأعداء".

وحضرت قوات الاحتلال والشرطة الإسرائيلية إلى القرية، وقاموا بالتقاط الصور، وادعاء فتح تحقيق في الحادثة، كما تقوم في كل مرة يقوم فيها المستوطنون بعمليات إرهابية في القرى، لكن من دون تقديم أحد للقضاء.