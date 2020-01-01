بعد 23 يوماً من اختفائه.. كورونا يظهر في هونغ كونغ

جهينة نيوز:

سجلت في هونغ كونغ حالة إصابة جديدة بعدوى الفيروس التاجي، قيل إنها الأولى منذ 23 يوماً.

وتأكدت هذه الإصابة لدى سيدة تبلغ من العمر 66 عاماً، وهي لم تسافر إلى الخارج في الأشهر الأخيرة، وجرى نقل أقاربها الثمانية إلى المستشفى، وظهرت أعراض المرض على بعضهم.

وأثار اكتشاف إصابة جديدة بالفيروس التاجي في هونغ كونغ المخاوف بشأن موجة ثانية من الوباء.

ويبلغ إجمالي عدد المصابين في هونغ كونغ بالفيروس التاجي 1048 شخصاً، فيما توفى أربعة مصابين بالعدوى.

وعاد موظفو الخدمة المدنية الأسبوع الماضي إلى المكاتب، وكذلك إلى المتاحف والمكتبات والحانات ودور السينما والملاعب الرياضية وصالونات التجميل التي استأنفت نشاطها، فيما سيتم بدءاً من 27 آب استئناف الدراسة في المؤسسات التعليمية.

وعلم منذ أوائل شهر آب أن كل مقيم في هونغ كونغ سيحصل على قناع قابل للاستخدام المتكرر من الحكومة، يمكن غسله 60 مرة.