الجيش الإيراني ينفي الرواية الرسمية لتدمير "كونارك"

جهينة نيوز:

نفى الجيش الإيراني أن تكون زوارق الحرس الثوري هي من قصفت بارجة "كونارك"، الأحد الماضي، ما أدى إلى مقتل 19 بحاراً وإصابة 15، فيما ألمحت صحيفة إيرانية إلى احتمال أن تكون أمريكا وراء ذلك.

وقال المتحدث باسم الجيش شاهين تقي خاني، إن الأنباء التي تروّج لها بعض وسائل الإعلام باستهداف البارجة من قبل قوات الحرس الثوري، شائعات لا أساس لها من الصحة، وترمي إلى بث الخلاف بين الجيش والحرس، مؤكداً أنّ الجيش بدأ بالتحقيق لمعرفة كل ملابسات الحادثة وأبعادها.

وكان قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي قال، أمس الثلاثاء، إن أربعة فرق خبراء من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع والجيش والقوات البحرية في الجيش تحقق في هذا الحادث.

وأوردت صحيفة "عصر إيران" الإلكترونية، اليوم الأربعاء، فرضية أن تكون عملية استهداف بارجة كونارك التابعة للقوة البحرية الإيرانية تمت عن طريق حرب إلكترونية للعدو، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها بعنوان: "من ضرب كونارك: مدمرة جماران أم حرب إلكترونية أم صواريخ أمريكية؟"، مشيرةً إلى تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل 17 يوماً باستهداف الزوارق والسفن الإيرانية في حال قامت بمضايقة السفن الحربية الأمريكية في الخليج.

ووصفت الصحيفة عملية استهداف وتدمير سفينة "كونارك" الإيرانية في بحر عمان بالأمر الغريب، مضيفةً أنه: من المحتمل أن يكون استهدافها بحرب إلكترونية من جانب العدو وهو أمر ممكن.