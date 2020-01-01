النفط تطلب من محروقات استلام ثبوتيات من يملك أكثر من بطاقة إلكترونية لتعديل البيانات

جهينة نيوز

طلبت وزارة النفط والثروة المعدنية من جميع فروع الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) استلام جميع الثبوتيات من المواطنين بما يخص تعديل البيانات الخاصة لمن يملك أكثر من بطاقة إلكترونية ليصار إلى معالجة تصحيح البيانات.

وأوضح مصدر في الوزارة لـ سانا أنه سيتم خلال أيام قليلة استلام الأوراق والثبوتيات عبر التسجيل الإلكتروني من خلال تطبيق سيتم تفعيله قريباً.

يذكر أن وزارة النفط أعلنت بناء على اقتراحها وعلى توصية اللجنة الاقتصادية وبهدف توجيه الدعم إلى مستحقيه إيقاف تزويد شريحة البنزين المدعوم عن السيارات الخاصة ذات سعة المحرك من 2000 سي سي فما فوق وعن كل فردٍ مسجل على اسمه أكثر من سيارة بما فيها الشركات بدءاً من يوم الأحد الماضي.