تحليق غرام الذهب إلى 67 ألف ليرة.. جزماتي: أرخص من السعر العالمي ودول الجوار

جهينة نيوز:

صرّح رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات في دمشق غسان جزماتي لـ«الوطن» بأنه رغم من ارتفاع أسعار الذهب محلياً فإنه يعدّ أرخص من دول الجوار ومن السعر العالمي بأكثر من ألف ليرة سورية للغرام الواحد.

ووصل غرام الذهب عيار 21 قيراط امس إلى أعلى مستوى له عند 67 ألف ليرة فيما سعره في دول الجوار، لبنان والعراق والأردن يعادل بالليرة السورية مستويات بين 68 و69 ألفاً.

وأعاد جزماتي أسباب الارتفاع المتواصلة لسعر الذهب بشكل رئيس إلى الارتفاع العالمي لسعر الأونصة والتي سجلت 1705 دولاراً وغيرها من الأسباب.

ولفت أن الشراء يقتصر على ذهب الادخار من أونصات وليرات إذ يسعى البعض إلى الحفاظ على قيمة مدخراتهم المالية على شكل ذهب.

وأشار جزماتي إلى انخفاض عرض ذهب الادخار في السوق، بسبب عدم افتتاح مكتب الدمغة في جمعية الصاغة، ولذلك لا يوجد أونصات وليرات ذهبية جديدة في الأسواق، وما يوجد حالياُ كميات قليلة جداً من الأونصات والليرات المستعملة.