أبراج الأربعاء 13 أيار مع سمر عمران

جهينة-خاص

مولود 13-5: لايخاف المسوؤلية ويتحمل كل شيء للوصل إلى غاياته ودائماً.. متكبر ومتسلط يصل غلى النجاح ومتميز بالجد وأحياناً يروج نفسه ومتكيف مع الناس وسلطة الناس.. يحب المساعدة.. حديث جميل وعاطفي ورومانسي في الحياة.

تحديات وقلق بشأن وضع مادي وتنتهي فترة الإنزعاج في النصف الثاني من السنة.. بالعموم مالراحة مالية وعام التغييرات وبحاجة للصبر واستغلال أي فرصة متاحة.. عام متنوع وللبعض فرصة للترقية إن كان الوضع يسمح.

الحمل:

يوم جيد وتشارك الأصدقاء وتخرج من الروتين وتحتار أين تذهب واحتمال لقاء صديق لم تراه من زمن.. بالعموم يوم لمخالطة الناس وتلبية الدعوات.

الثّور:

يوم للعمل وتفكر بالتنقل وإنجاز أعمال مهمة وتنبش الماضي وتمارس سحرك وتحل بعض المتاعب.. ربما هناك حمل ثقيل لم تتوقعه...كن متفهماً وحافظ على حذرك.. أنت سيد نفسك لكن هذا لايمنع من سؤال أهل الاختصاص.

الجوزاء:

تخطط وتظهر قضية مهمة على الساحة وتحقق تقدماً إلى الأمام وتبدأ بالتحضير لمشورع وتحصل على خبر من أماكن بعيدة.. نجاح مالي وابق متيقظاً. حركة بيع أو شراء أو تنقل إلى مسافات بعيدة.

السرطان:

يوم للتغييرات ويحمل النهار بعض المعلومات حول استثمار وتركز على شؤون مهنية وتوقع على عقود أو تراجع قضايا ملحة وتعرف مصالحة وتشعر بتضامن من حولك.. هناك شيء جديد يغمرك بالسعادة أو عن طريق شراكة مالية أو ربما يكون لديك قروض او استحقاقات اليوم.

الأسد:

اليوم يحمل لك مسؤوليات جديدة على صعيد الشراكة وتعبّر عن آرائك.. ربما هناك سوء تفاهم مع الشركاء.. ابق غير مكترث أو انتظر الجواب الشافي الذي يتعلق باستقرارك.. مشادة كلامية فانتبه.

العذراء:

يبدو أن العمل صعب عليك وتشعر بالتعب لكن الحظ لايتخلى عنك.. يوم للتنقل والحركة والمشاريع.. تطلب مساعدة من الأصدقاء لكن انتبه على صحتك وإنهاء أعمالك وعليك أن تضبط كل خطواتك لأنك ستكون في أكثر من مكان.

الميزان:

لقاءات وإنجازات وخبر جيد ومن خللا اتصال مهم ستوسع أسواقك وتجد من ينبه إلى شؤونك.. هناك فرصة طارئة وربح غير منتظر.. هناك من يحسن أمور منزله أو تغيير ديكور أو أخبار تخص الأولاد.. أخبار جميلة لك اليوم.

العقرب:

تجد توازناً في عملك أو على صعيد واجبات العائلة وتضطر لمعالجة بعض الأمور الطارئة في العائلة على صعيد تصليحات وأعطال أو خلاف.

القوس:

يوم صاخب اجتماعياً على صعيد التنقل والزيارات وقد تكون غير راضي لذلك بإمكانك القيام برحلة أو جولة قصيرة.. يوم للتفاوض فابق صبوراً ومتفاهماً مع المحيط.. ربح عن طريق مال قديم هبة أو جمعيات.

الجدي:

احتمال صعوبات وأخطاء بالعمل ونفقات كثيرة لكن بالمقابل هناك ربح وحديث عن فرصة مالية وتحالفات جديدة وجرب إعادة حساباتك المالية لاسيّما أنّ طلاقة لسانك ورقة مرور لك اليوم.

الدلو:

القمر في برجك ويحمل لك اليوم أخبار عائلية وتقوم بمشارعي منزلية تتحسن أمورك الصحية والمهنية وتركز على زرع الحيوية والحماس.. تحسم أمرك وتعرف ماتريد وتغير نظرة الناس إليك.

الحوت:

يهزك خبراليوم راجع حساباتك ولاتأخذ قرار وانتبه للتفاصيل.. نهار بطيء لاتتحدى بل جرّب زيادة روابط المودة.. وتزداد ثقتك بنفسك إذا كنت هادئاً .. نهار طويل لذلك عليك الهدوء والصبر.