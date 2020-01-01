ايران .. شركة تكشف عن عدة تشخيص كورونا خلال 30 ثانية تنتظر الحصول على الموافقة النهائية

جهينة نيوز:

اعلن مساعد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون العلمية والتكنولوجية سورنا ستاري عن ازاحة الستار في مدينة شيراز عن عدة طبية لتشخيص فيروس كورونا خلال فترة 30 ثانية فقط.

وقال ستاري في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء خلال رعايته مراسم افتتاح مركز للابداع والتكنولوجيا في جامعة شيراز مركز محافظة فارس جنوب ايران، ان هذه العدة التشخيصية (kit) لم تحصل على الموافقة النهائية لغاية الان لكننا نامل ان نشهد انتاج هذه الفكرة الابداعية على المستوى التجاري.

واضاف، ان الشركات المعرفية في شيراز دخلت مجال كورونا جيدا وتم طرح افكار جديدة فيما يتعلق بتشخيص المرض ولكن من المؤكد ان شيراز مازالت هنالك مسافة تفصلها للوصول الى النقطة الذهبية.

واكد ضرورة الدعم من القطاع الخاص ليصل المنتوج الى مستوى الانتاج واسع النطاق لان الحكومة يمكنها ان تقوم فقط باعداد البنية التحتية اللازمة.