توقيف عدد من الشبان في حماة يقودون دراجاتهم النارية بطريقة رعناء

جهينة نيوز:

ألقى فرع الأمن الجنائي في حماة القبض على عدد من الشبان يقودون دراجاتهم النارية بطريقة رعناء ويشكلون خطرا على السلامة العامة.

وأوضحت وزارة الداخلية في سورية في بيان لها اليوم أن شكاوى عديدة وردت إلى فرع الأمن الجنائي في حماة حول قيام عدد من الشبان بقيادة دراجاتهم النارية بطريقة رعناء إضافة إلى الحركات البهلوانية وإصدار أصوات قوية والتشفيط على عجلة واحدة ما يشكل خطراً على السلامة العامة ومستخدمي الطريق ويعرض حياة المواطنين للخطر في أحياء الشريعة والبياض وباب النهر بمحافظة حماة ما اضطر الفرع إلى ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم ومصادرة دراجاتهم وحجزها.

وأكد البيان أن الدوريات ما زالت مستمرة في البحث عن المخالفين حتى قمع هذه الظاهرة بشكل نهائي وتم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء.

بدورها قامت دوريات مباحث المرور في حماة أيضا بحجز عدد من الدراجات النارية وتوقيف سائقيها بسبب القيادة الرعناء وفق البيان.