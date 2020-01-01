السودان يرفض مقترح إثيوبي حول سد "النهضة"

جهينة نيوز:

رفضت السلطات السودانية مقترحاً إثيوبياً بتوقيع اتفاق جزئي حول ملء بحيرة سد النهضة، الذي من المتوقع أن يبدأ في شهر تموز المقبل.

وقالت وزارة الري والموارد المائية السودانية اليوم الثلاثاء في بيان لها، إن رئيس الوزراء "عبد الله حمدوك" أبلغ رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بذلك، في رده على رسالة منه تتعلق بالمقترح الإثيوبي، وأضافت: (أعتبر أن توقيع أي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه، نظراً لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في الاتفاق، حددتها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية).

ونقل البيان عن كبير مفاوضي السودان "حمد صالح" قوله: (معظم القضايا تحت التفاوض، وأهمها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية المرتبطة ارتباطا وثيقا ليس فقط بالملء الأول، وإنما بكل مراحل الملء والتشغيل طويل المدى، وبالتالي لا يمكن تجزئتها).

وكانت إثيوبيا قد بدأت عام 2011 ببناء سد النهضة على النيل الأزرق الفرع الرئيسي لنهر النيل، بتكلفة 6 مليارات دولار، ويثير السد مخاوف السودان ومصر لجهة التأثير على إمداداتهما من مياه النيل.