نفاق آوروبي جديد لتبرير استمرار العقوبات اللانسانية ضد الشعب السوري في ظل كورونا

جهينة نيوز

زعمت المفوضية الأوروبية اليوم انها اصدرت توجيهات مفصلة للدول الأعضاء والأطراف المانحة، توضح فيها كيفية توصيل مساعدات مرتبطة بكوفيد 19 لسوريا، و ذلك بالتزامن مع رفض دول الاتحاد الاوروبي استقبال الطائرات السورية لنقل المواطنيين السوريين العالقين في دول الاتحاد.

وبحسب وكالة اكي الايطالية تعتبر هذه التوجيهات الأولى من نوعها والتي يفترض أن تساعد الدول والهيئات غير الحكومية والعاملين الإنسانيين على توصيل مساعدات لمواجهة الجائحة دون مخالفة العقوبات الأوروبية المفروضة على البلاد منذ 2011, علماً بأن الاتحاد الاوروبي و بناء على الاملاءات الامريكية يفرض عقوبات احادية على سورية بشكل مخالف لميثاق الامم المتحدة بما فيها عرقلة وصول المحروقات للمواطنيين السوريين.

وزعمت المفوضية انها تأمل في أن تساعد التوجيهات التي تحوي تفاصيل قانونية وعملية، تسهيل وتسريع توصيل معدات طبية لمساعدة سوريا على مواجهة الوباء.

ولا يرى الجهاز التنفيذي أي تناقض بين الاستمرار في فرض العقوبات على سوريا، وبين توصيل مساعدات ومعدات طبية لها لمواجهة كوفيد 19, علماً بأن هذه التوجيهات لا تقدم و لا تؤخر في ظل استمرار العقوبات اللاانسانية على سورية.

و تواصل بروكسل الدفاع عن العقوبات المفروضة على سوريا، و تزعم أنها موجهة ضد أشخاص بعينهم وتستهدف الدفع باتجاه السلام في هذا البلد علماً بأن العقوبات تستهدف المواطن السوري و الاطفال بشكل اساسي.

و يشار الى ان حرمان اطفال سورية من حق التدفئة عبر التضييق على واردات سورية من المحروقات يعتبر أولولية لدى الدول الاوروبية التي تزعم الانسانية و لطالما عرقلت الدول الاوروبية وصول المحروقات الى سورية فضلا عن المواد الاساسية لححياة المواطن و الادوية و التجهيزات الطبية و في المقابل تقوم دول الاتحاد الاوروبي بانفاق اموال دافعي الضرائب الاوروبيين على دعم الارهابيين في سورية و في فلسطين المحتلة.