النقل تقرر إعادة عمل مدارس السواقة في المحافظات

جهينة نيوز

أصدر وزير النقل "علي حمود" قراراً يقضي باعادة العمل في مدارس السواقة في المحافظات اعتباراً من صباح يوم الاحد القادم، وذلك ضمن ضوابط ومعايير الصحة والوقاية، والحد من التجمع والازدحام

وبالنسبة لمراكز إجازات السوق يتم إعادة الفحص للمتقدمين الراغبين بالحصول على إجازة السوق والمسجلين في مدارس تعليم قيادة المركبات والمتبعين الدورة التدريبية كاملة مع تطبيق جميع شروط السلامة، مع تطبيق إجراءات الصحة والسلامة للمتقدمين بحيث يتم تعقيم المتقدمين قبل الدخول للمركز وإلزام المدرسة بتقديم كمامات وقفازات لكل متقدم, وتعقيم القاعات واليات الفحص وإلزام عناصر المركز واللجان الفاحصة بإجراءات السلامة من كمامات وقفازات وتعقيم دائم.

كما يتم تقسيم المتقدمين في اليوم الواحد لخمس فترات/ كل فترة ساعة واحدة / ابتدءاً من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً في مراكز إجازات السوق وفق آلية فحص بعدد لا يزيد عن /20-24/متقدم بحيث يتم إدخال /4/ أربعة متقدمين كل /10-12/ دقيقة وهي الفترة اللازم لإتمام عملية الفحص النظري والعملي كاملة للمتقدم الواحد / حيث يتواجد في كل مركز قاعتين للفحص النظري وسيارتين للفحص العملي بحيث لا يتم الجمع لأكثر من متقدم أثناء فحص أي مادة عملي أو نظري وعند الانتهاء من فحص هؤلاء الأربع /4/ متقدمين يتم إخراجهم من المركز وإعادة تعقيم القاعات والاليات وإدخال /4/ متقدمين جدد بحيث لا يتشكل أي ازدحام أو تجمع ويتم ذلك بالتنسيق مع إدارة المدرسة وعلى مسؤوليتها بحيث يتم تحديد مواعيد محددة للمتقدمين كلاً حسب رقم اكتتابه.

أما بالنسبة لمدارس تعليم قيادة المركبات يعاد افتتاح الدورات التدريبية للراغبين بالحصول على إجازات السوق من كل الفئات في المدارس الخاصة لتعليم قيادة المركبات مع تطبيق جميع شروط السلامة وعلى مسؤولية المدرسة وبإشراف مركز إجازات السوق بالمحافظات وتحت طائلة فرض عقوبة الإغلاق لمدة شهر في حال عدم الالتزام بالإجراءات التالية:

و تطبق إجراءات الصحة والسلامة للمتدربين بحيث يتم تعقيم كل متدرب قبل الدخول للمدرسة وإلزامه بارتداء كمامة وقفازات.

يتم تقسيم عدد الطلاب أثناء الدورة التدريبية على ساعات التدريب خلال اليوم الواحد بحيث لا يتم تواجد أكثر من /10/ متدربين في القاعة خلال الحصة الدراسية ( علماً أن مساحة القاعة حسب النظام الداخلي لا تقل عن /30/م2. بحيث يتم جلوس المتقدمين في القاعة طالب واحد في المقعد مع المحافظة على مقعد فارغ بين المتدربين الحضور ضمن القاعة الواحدة، ويتواجد متقدم واحد فقط مع المدرب ضمن كل آلية تدريب من الآليات المسجلة باسم المدرسة، كما يتم تبديل المجموعة الخاضعة للتدريب النظري والعملي من المتقدمين كل ساعة بحيث لا يتم دخول المجموعة الجديدة قبل خروج المجموعة القديمة وذلك وفق جدول معلق ومسلم لمركز إجازات السوق .

هذا وتقوم مراكز إجازات السوق بضمان تطبيق التعليمات حصول كل متدرب على حقه من عدد ساعات التدريب النظري والعملي تحت طائلة إغلاق المدرسة المخالفة وعلى مسؤولية مدراء المراكز.

المصدر: مُتابعة